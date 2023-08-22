YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Sakin Şehir Seferihisar Spor’da hedef şampiyonluk

Sakin Şehir Seferihisar Spor’da hedef şampiyonluk

22.08.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seferihisar’ın futbol kulübü Sakin Şehir Seferihisar Spor Kulübü, yeni sezonu düzenlenen törenle açtı. Futbolcuların tek tek tanıtıldığı açılışta, sezonun ilk antrenmanı da yapıldı.

Sakin Şehir Seferihisar Spor Kulübü, 2023-2024 futbol sezonuna, düzenlenen törenle start verdi. Önümüzdeki sezon TFF Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan futbol takımı ilk antrenmanını, İzzet Gül Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Futbolcuların tek tek tanıtıldığı antrenmana, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve çok sayıda taraftar katıldı.

Şampiyonluk hedefiyle sezonu açan takımı ilk antrenmanda yalnız bırakmayan Başkan Yetişkin, A Takım ve altyapı takımlarına yeni sezonda başarılar diledi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından, “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” töreninde Yılın Spor Kulübü ödülüne layık görülen Sakin Şehir Seferihisar Spor’un yeni transferleri, sezon açılışında göz doldurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kerimoğlu Türküsü Evi’ne ziyaretçi akınıKerimoğlu Türküsü Evi’ne ziyaretçi akını
Gençlerin üniversite hayalleri Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçek olduGençlerin üniversite hayalleri Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçek oldu
Çine’de orman yangını, müdahale sürüyorÇine’de orman yangını, müdahale sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Seferihisar

İzmir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:25
Öğle
13:20
İkindi
17:03
Akşam
20:05
Yatsı
21:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Salı

Anit eczanesi
Bayrakli
Özen eczanesi
Kemalpasa
Alper eczanesi
Bergama
Nil sel eczanesi
Menemen
Kantarcioğlu eczanesi
Karabaglar
Elif öykü eczanesi
Konak
Nevin eczanesi
Buca
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.