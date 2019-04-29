YEMEK

Sakın yapmayın! Felç bırakıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Birçoğumuz alternatif tıbba inanıyor ve bitkilerin şifasından yararlanıyoruz. Ancak bu bitki çayları yanlış tüketildiğinde sağlığımızı büyük tehlikeye atıyor. Bazı bitki çayları ilaçlarla etkileşime giriyor ve ilaçların yan etkilerini gün yüzüne çıkarıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Türkan Özer, bu konuda detaylı bilgileri sizler için aktardı.

Sakın yapmayın! Felç bırakıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Türkan Özer, kan sulandırıcı ilaç kullananları, kalp hastalarını ve düzenli ilaç tüketenleri bitki çayı tüketimi hakkında uyarıyor.

Özer, zerdeçalın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kanserden koruma özelliğinin olduğunu ifade ediyor. Ancak zerdeçal, safra akımını güçleştiriyor. Safra taşı olanların zerdeçal kullanmasının sakıncalı olduğunu söyleyen Özer, "Dozuna da muhakkak dikkat edilmeli ve toz zerdeçal bir çay kaşığından fazla kullanılmamalı" diyor.

bitki çayı

Türkan Özer, kan sulandırıcı ilaç kullananları ise zencefil tüketimi noktasında uyarıyor: "Zencefil kanın sulanmasını artırır. Bu nedenle kanamalara neden olabilir. Fazla miktarda zencefilli çay içmek kan sulandırıcı kullanan hastalar için tehlikeli olabilir."

En sık tüketilen bitki çayları arasında olan yeşil çay ise felce sebep olabileceğinin altını çiziyor Özer. Yeşil çayda bulunan K vitamini kanın koyulaşmasına neden olabiliyor. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda ilaçların etkisini azaltabilen yeşil çay, pıhtılaşmaya sebep olabileceği için fazla tüketildiğinde felç riskini artırabiliyor.

yeşil çay

Tansiyon ilacı kullananların kekik çayı, sakinleştirici kullananların ise ada çayı kullanımına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Özer,: "Kekik çayının tansiyon düşürücü etkisi var. Eğer bir hasta tansiyon ilacı kullanıyorsa kekik çayıyla birlikte içtiğinde tansiyonu daha fazla düşecektir. Ada çayı içenler de eğer sakinleştirici ilaç kullanıyorsa bu ilaçların etkisinin artmasına neden olacaktır" diyerek sözlerine devam etti.

ekinezya

Ekinezya çayı ise doğum kontrol ve kolesterol ilacı kullananlar için sıkıntılar yaratabilir. Karaciğerde sıkıntılara neden olabileceği için Özer, bu çayın tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.


İstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişimİstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişim
Faydası var sandık ama öyle bir gerçek çıktı ki...Faydası var sandık ama öyle bir gerçek çıktı ki...
Kanıtlandı! Kanserli hücrelerin...Kanıtlandı! Kanserli hücrelerin...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bitki çayları bitki çaı zararlı mı?

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da bir şok ayrılık daha!

Çukur'da bir şok ayrılık daha!

O suçlamaya olay yanıt! 'Meşhur olmanın...'

O suçlamaya olay yanıt! 'Meşhur olmanın...'

Survivor'da eleme adayları belli oldu! Birleşme sonrası kim gidecek?

Survivor'da eleme adayları belli oldu! Birleşme sonrası kim gidecek?

Mide ameliyatı oldu 70 kilo verdi! 'Gören tanımıyor'

Mide ameliyatı oldu 70 kilo verdi! 'Gören tanımıyor'

Bu zehri üreterek insanlara şifa dağıtıyor!

Bu zehri üreterek insanlara şifa dağıtıyor!

3 boyutlu yazıcıda tavuk etinden atıştırmalık üretildi

3 boyutlu yazıcıda tavuk etinden atıştırmalık üretildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boru kebabına yurt dışından da yoğun ilgi

Metrelerce uzadı: Adana'nın yeni gözdesi oldu

Kemikleri güçlendiren en önemli besinler

Faydası var sandık ama öyle bir gerçek çıktı ki...

Kanıtlandı! Kanserli hücrelerin...

Kanıtlandı! Kanserli hücrelerin...

Canan Karatay uyardı: “İçecekler, şekersiz diye kandırılıyoruz”

Karatay oruç tutacaklar için ezber bozan açıklamada bulundu!

Yaza dal gibi girmek isteyenler için: 2 malzemeyle tüm yağlarınızdan kurtulun!

Vücudunuzdaki tüm yağlardan sadece 2 malzemeyle kurtulun!

3 boyutlu yazıcıda tavuk etinden atıştırmalık üretildi

3 boyutlu yazıcıda tavuk etinden atıştırmalık üretildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.