Sakın yapmayın! Felç bırakıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Türkan Özer, kan sulandırıcı ilaç kullananları, kalp hastalarını ve düzenli ilaç tüketenleri bitki çayı tüketimi hakkında uyarıyor.

Özer, zerdeçalın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kanserden koruma özelliğinin olduğunu ifade ediyor. Ancak zerdeçal, safra akımını güçleştiriyor. Safra taşı olanların zerdeçal kullanmasının sakıncalı olduğunu söyleyen Özer, "Dozuna da muhakkak dikkat edilmeli ve toz zerdeçal bir çay kaşığından fazla kullanılmamalı" diyor.

Türkan Özer, kan sulandırıcı ilaç kullananları ise zencefil tüketimi noktasında uyarıyor: "Zencefil kanın sulanmasını artırır. Bu nedenle kanamalara neden olabilir. Fazla miktarda zencefilli çay içmek kan sulandırıcı kullanan hastalar için tehlikeli olabilir."

En sık tüketilen bitki çayları arasında olan yeşil çay ise felce sebep olabileceğinin altını çiziyor Özer. Yeşil çayda bulunan K vitamini kanın koyulaşmasına neden olabiliyor. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda ilaçların etkisini azaltabilen yeşil çay, pıhtılaşmaya sebep olabileceği için fazla tüketildiğinde felç riskini artırabiliyor.