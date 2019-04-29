Sakın yapmayın! Felç bırakıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Türkan Özer, kan sulandırıcı ilaç kullananları, kalp hastalarını ve düzenli ilaç tüketenleri bitki çayı tüketimi hakkında uyarıyor.
Özer, zerdeçalın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kanserden koruma özelliğinin olduğunu ifade ediyor. Ancak zerdeçal, safra akımını güçleştiriyor. Safra taşı olanların zerdeçal kullanmasının sakıncalı olduğunu söyleyen Özer, "Dozuna da muhakkak dikkat edilmeli ve toz zerdeçal bir çay kaşığından fazla kullanılmamalı" diyor.
Türkan Özer, kan sulandırıcı ilaç kullananları ise zencefil tüketimi noktasında uyarıyor: "Zencefil kanın sulanmasını artırır. Bu nedenle kanamalara neden olabilir. Fazla miktarda zencefilli çay içmek kan sulandırıcı kullanan hastalar için tehlikeli olabilir."
En sık tüketilen bitki çayları arasında olan yeşil çay ise felce sebep olabileceğinin altını çiziyor Özer. Yeşil çayda bulunan K vitamini kanın koyulaşmasına neden olabiliyor. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda ilaçların etkisini azaltabilen yeşil çay, pıhtılaşmaya sebep olabileceği için fazla tüketildiğinde felç riskini artırabiliyor.
Tansiyon ilacı kullananların kekik çayı, sakinleştirici kullananların ise ada çayı kullanımına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Özer,: "Kekik çayının tansiyon düşürücü etkisi var. Eğer bir hasta tansiyon ilacı kullanıyorsa kekik çayıyla birlikte içtiğinde tansiyonu daha fazla düşecektir. Ada çayı içenler de eğer sakinleştirici ilaç kullanıyorsa bu ilaçların etkisinin artmasına neden olacaktır" diyerek sözlerine devam etti.
Ekinezya çayı ise doğum kontrol ve kolesterol ilacı kullananlar için sıkıntılar yaratabilir. Karaciğerde sıkıntılara neden olabileceği için Özer, bu çayın tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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