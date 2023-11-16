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SAKLA BENİ 3. BÖLÜM İZLE! Star TV Sakla Beni hangi gün oynuyor, bugün var mı? Son bölüm özeti

16.11.2023 19:31 | Son Güncelleme:
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Sakla Beni bu akşam üçüncü bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Nazım Namidar gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizinin konusu ve oyuncularının yanı sıra yayın saati ve hangi kanalda yayınlandığı da merak edildi. Sakla Beni dizisi ilk bölümündeki sahneler ile büyük tepki toplamıştı. Peki, Star TV Sakla Beni hangi gün oynuyor, bugün var mı? Son bölüm özeti ve Sakla Beni 3.bölüm canlı izle ekranı!

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin üçüncü bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 3. bölüm ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ HANGÜ GÜN OYNUYOR, BUGÜN VAR MI?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

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SAKLA BENİ 3. BÖLÜM İZLE!

Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir. Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila. İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır.

SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Çocukluğundan beri aşkını yüreğinde taşıdığı adamla hayatının en özel anlarını yaşayan İncila, gerçekleşmesi güç hayalleri ve acı gerçekler arasında sıkışıp kalmıştır. Kim olduğunu öğrenmemesi için evde köşe bucak Mete'den kaçan İncila, bir yandan da Naz'ın bu yaşananları öğrenmemesi için çaba harcar. Naz ile nişanlanarak evlilik yolunda ilerleyen Mete, bir anda ortaya çıkıp kaybolan bu gizemli kıza karşı hissettiği güçlü ve derin bağın etkisindedir. Hissettiği bu duygular, Naz ile ilgili kafasındaki soru işaretlerini daha da arttırır.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın

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