SAKLA BENİ 3. BÖLÜM İZLE! Star TV Sakla Beni hangi gün oynuyor, bugün var mı? Son bölüm özeti

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin üçüncü bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 3. bölüm ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ HANGÜ GÜN OYNUYOR, BUGÜN VAR MI?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

SAKLA BENİ 3. BÖLÜM İZLE!

Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir. Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila. İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır.

SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Çocukluğundan beri aşkını yüreğinde taşıdığı adamla hayatının en özel anlarını yaşayan İncila, gerçekleşmesi güç hayalleri ve acı gerçekler arasında sıkışıp kalmıştır. Kim olduğunu öğrenmemesi için evde köşe bucak Mete'den kaçan İncila, bir yandan da Naz'ın bu yaşananları öğrenmemesi için çaba harcar. Naz ile nişanlanarak evlilik yolunda ilerleyen Mete, bir anda ortaya çıkıp kaybolan bu gizemli kıza karşı hissettiği güçlü ve derin bağın etkisindedir. Hissettiği bu duygular, Naz ile ilgili kafasındaki soru işaretlerini daha da arttırır.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın





