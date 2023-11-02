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Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu'nun biyografisi

02.11.2023 14:16 | Son Güncelleme:
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Uraz Kaygılaroğlu, Sakla Beni dizisinde Mete karakterine hayat veriyor. Cemre Baysel, Asude Kalebek ile başrolü paylaşan ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sakla Beni dizisi Mete, Naz ve İncila arasındaki ilişkiyi anlatacak. Peki, Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu'nun biyografisi

Sakla Beni dizisinde Mete karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu vatandaşlar tarafından merak edildi. Dizinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin senaryosunu ise Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme aldı. Uraz Kaygılaroğlu dizinin fragmanı sonrası merak edildi. İşte Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu hakkında merak edilenler...

Uraz Kaygılaroğlu kapak

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Günümüzde aktif olarak oyunculuk ve sunuculuk yapan Kaygılaroğlu, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden alan ünlü sanatçı, oyunculuk eğitimine de devam etmiştir. Türk televizyonlarında tanınmasını sağlayan Show TV dizisi “Pis Yedili” isimli yapımda 70 bölüm rol almıştır. Dizide gösterdiği başarının ardından Fox TV dizisi “Harem” isimli yapımda Feminen Ağa rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları “Eski Hikaye” isimli dizi ve “Tam Zamanı” isimli yarışmada görev yapan Uraz Kaygılaroğlu, “Yedi Güzel Adam” isimli dizideki performansıyla zirveye çıkmıştır. 2014 yılında evlendiği Melis İşiten ile evliliğini devam ettiremeyen Kaygılaroğlu, 2019 yılında eşiyle boşanmıştır.

Uraz Kaygılaroğlu

SAKLA BENİ'NİN METE'Sİ URAZ KAYGILAROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Sakla Beni (Yakında) - Mete
Aktris (2023) - Fatih
Erşan Kuneri (2022) - İbrahim Tumtum
Üç Kuruş (2021-2022) - Kartal Çaka
Aşk 101 (2021) - Yetişkin Sinan
Ayak İşleri (2021) - Yiğit Şef
Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı
Aynen Aynen (2019, 2021) - Emir
Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
Masum Değiliz (2018) - Mert
Klavye Delikanlıları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney
Yedi Güzel Adam (2014-2015) - Adil Erdem Bayazıt
Eski Hikâye (2013) - Ömer
Harem (2012) - Feminen Ağa
Pis Yedili (2011-2013) - Can "Canburger"
ES-ES (2009-2010) - Fethi
Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ferhat
Milyonda Bir (2008) - Berke

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