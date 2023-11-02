Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu'nun biyografisi

Sakla Beni dizisinde Mete karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu vatandaşlar tarafından merak edildi. Dizinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin senaryosunu ise Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme aldı. Uraz Kaygılaroğlu dizinin fragmanı sonrası merak edildi. İşte Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu hakkında merak edilenler...

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Günümüzde aktif olarak oyunculuk ve sunuculuk yapan Kaygılaroğlu, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden alan ünlü sanatçı, oyunculuk eğitimine de devam etmiştir. Türk televizyonlarında tanınmasını sağlayan Show TV dizisi “Pis Yedili” isimli yapımda 70 bölüm rol almıştır. Dizide gösterdiği başarının ardından Fox TV dizisi “Harem” isimli yapımda Feminen Ağa rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları “Eski Hikaye” isimli dizi ve “Tam Zamanı” isimli yarışmada görev yapan Uraz Kaygılaroğlu, “Yedi Güzel Adam” isimli dizideki performansıyla zirveye çıkmıştır. 2014 yılında evlendiği Melis İşiten ile evliliğini devam ettiremeyen Kaygılaroğlu, 2019 yılında eşiyle boşanmıştır.

SAKLA BENİ'NİN METE'Sİ URAZ KAYGILAROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Sakla Beni (Yakında) - Mete

Aktris (2023) - Fatih

Erşan Kuneri (2022) - İbrahim Tumtum

Üç Kuruş (2021-2022) - Kartal Çaka

Aşk 101 (2021) - Yetişkin Sinan

Ayak İşleri (2021) - Yiğit Şef

Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı

Aynen Aynen (2019, 2021) - Emir

Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) - Mert

Klavye Delikanlıları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014-2015) - Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) - Ömer

Harem (2012) - Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) - Can "Canburger"

ES-ES (2009-2010) - Fethi

Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ferhat

Milyonda Bir (2008) - Berke





