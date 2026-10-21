Saklambaç Dünya Şampiyonası düzenlendi! Yetişkinler şampiyon olmak için saklanıyor

Saklambaç Dünya Şampiyonası 2010 yılında İtalya'da başladı. CTRL Magazine tarafından eğlence amacıyla planlanan etkinlik, gördüğü ilginin ardından büyüyerek düzenli bir organizasyona dönüştü.

İtalyancada saklambaç anlamına gelen "nascondino" kelimesinden hareketle Nascondino Dünya Şampiyonası adı verilen organizasyon, ilerleyen yıllarda giderek daha fazla takımın katıldığı bir yarışma haline geldi.

ŞAMPİYONA İÇİN HAYALET KASABAYI SEÇTİLER

Organizasyonun en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise düzenlendiği yer oldu. Şampiyonanın altıncı organizasyonu İtalya'nın Consonno köyünde gerçekleştirilecek şekilde planlandı.

Bir dönem hayvanat bahçesi, gezi treni ve sıra dışı yapılarıyla hareketli bir turizm merkezi olan Consonno, zaman içerisinde büyük ölçüde terk edilerek adeta hayalet kasabaya dönüştü. Organizatörler ise boş yapıları ve geniş arazisi nedeniyle burayı dev bir saklambaç oyunu için burayı tercih etti.

ÇOCUKLUKTA OYNADIĞIMIZ SAKLAMBAÇTAN BİRAZ FARKLI

Yarışmaya 18 yaş ve üzerindeki katılımcılar beşer kişilik takımlar halinde katılabiliyor. Takımlar farklı gruplara ayrılıyor ve her turda takım üyelerinden biri saklanıyor. Arama ekibinin 60 saniye saymasının ardından asıl mücadele başlıyor. Saklanan yarışmacının yalnızca gizlenmesi yeterli değil. Oyuncunun belirlenen süre içerisinde saklandığı noktadan çıkarak oyun alanının ortasındaki hedefe ulaşması gerekiyor.

Bunu yaparken arama ekibine yakalanmaması veya arama ekibindeki oyuncudan önce hedefe ulaşması gerekiyor. Belirlenen süre içinde bunu başaramayan yarışmacı ise puan kazanamıyor.

25 BİN METREKARELİK ALANDA SAKLANIYORLAR

Yarışmayı zorlaştıran detaylardan biri de oyun alanının büyüklüğü. Mücadele yaklaşık 25 bin metrekarelik geniş bir alanda gerçekleştiriliyor. Üstelik saklananları bulmaya çalışan ekip sıradan oyunculardan oluşmuyor. Organizasyonda arama görevi için rugby ve Amerikan futbolu oyuncularından yararlanılması, saklandığı yerden çıkan yarışmacılar için işi çok daha zor hale getiriyor.

Bu nedenle yarışmanın en önemli bölümlerinden biri, saklanacak iyi bir yer bulmaktan çok ne zaman ortaya çıkılacağına karar vermek.

TAKIMLAR TAKTİKLERİNİ GİZLİ TUTUYOR

Daha önce şampiyonaya katılan Michele Zeffino da yarışmanın en zor kısmının saklandığı yerden çıkmak için doğru anı seçmek olduğunu anlatmıştı. Takımların farklı stratejiler geliştirdiğini belirten Zeffino'ya göre yarışmacılar kullandıkları taktikleri rakiplerinin öğrenmemesi için etkinlik öncesinde açıklamaktan özellikle kaçınıyor. Eğlenceli görünmesine rağmen organizasyonun oldukça rekabetçi geçtiğini de söylüyor.

İLK YIL 15 TAKIM VARDI

Organizasyon ilk düzenlendiğinde yalnızca 15 takım mücadele etmişti. Altıncı şampiyonaya gelindiğinde ise kayıt yaptıran takım sayısı 64'e yükseldi.

Adında "Dünya Şampiyonası" ifadesi bulunsa da organizatör Giorgio Moratti, etkinliğin o dönemde ağırlıklı olarak İtalyan katılımcılardan oluştuğunu ve "dünya" ifadesinin henüz gerçeği yansıtmaktan çok geleceğe yönelik bir hedef olduğunu belirtmişti.

Çocukluk yıllarının en basit oyunlarından biri böylece yetişkinlerin strateji, hız ve doğru zamanlamayla mücadele ettiği sıra dışı bir organizasyona dönüştü.

Not: Görseller yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.