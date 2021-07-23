"Saklı cennet" Takoran Vadisi su altı kaşiflerini bekliyor

CUMA SARI - Şanlıurfa'da bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki Takoran Vadisi, su altında kalan köprü, kilise ve değirmenleriyle sualtı meraklılarını bekliyor.

Atatürk Barajı'nın faaliyete başlamasının ardından oluşan ve eşsiz bir güzelliğe sahip olan vadi, su altında da mağara, taş köprü, kilise ve değirmenleri saklıyor. Takoran Vadisi, içerisinde barındırdığı eşsiz görüntüsüyle hem doğaseverlerin hem de su altı dünyasına merak duyan misafirlerine eşine az rastlanır güzellikler sunuyor.

Bölgenin dalış turizmine kazandırılması ve su altı meraklılarının dikkatini çekmek isteyen Siverek Belediyesi, vadinin içerisinde barındırdığı güzellikleri fotoğraflama kararı aldı.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, AA muhabirine, Atatürk Barajı'nda suyun tutulmaya başlamasıyla bölgede bulunan bir çok tarihi yapının su altında kaldığını ve bu güzellikleri yeniden turizme kazandırmayı istediklerini söyledi.

Bu yapıların kayıt altına alınması amacıyla çalışma başlattıklarını dile getiren Çakmak, "Aynı zamanda dalgıç olan tekne kaptanımız bu kapsamda geçici bir dalış gerçekleştirdi. Bu dalışında çok güzel yapıların, kiliselerin, sarnıçların ve tarihi yapıların su altında kaldığını gördü. Biz de bunu daha profesyonel bir şekilde yapılması için bir profesyonel dalış ekibini ilçemize davet ettik. Su altında kalan tarihi yapıların fotoğraflanarak gün yüzüne çıkarılması amacıyla çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde bu yapıları fotoğraflamak ve görüntülemek ayrıca gün yüzüne çıkarıp bölge insanına tanıtacağız." dedi.

Çakmak, Takoran Vadisi'nin yer yer yüz metreyi bulan derinliğe sahip olduğunu belirterek, tüm su sporcularını ve dalgıçları bölgeye beklediklerini ifade etti.

Bölgede dalış yapan tekne kaptanı Mahmut Durak ise su altında eşsiz bir zenginliğin bulunduğu ifade etti.

Dalışı tek başına gerçekleştirdiği için 20 metrelik bir derinliğe kadar indiğini anlatan Durak, şöyle devam etti:

"Dalışımın amacı, sportif olarak dalan arkadaşlarımıza bir kaynak oluşturmak. Bu zenginlikleri görmeleri amacıyla onları da davet ediyor ve bekliyoruz. Yaklaşık 40 ya da 45 metrelik derinlikte tarihi taş köprüler ve farklı ibadethaneler mevcut. Kısmen de olsa Atatürk Barajı'nda su tutulmadan önceki fotoğrafları var ancak istenildiği kadar veri yok. Su altı sporu veya fotoğrafçıları gelirse bunları birlikte görüntüleyebiliriz. Bu manada su sporuyla ilgilenen tüm herkesi bekliyoruz. Amacımız kanyonlardaki güzellikleri herkesin görmesidir."

- Suyun altında da dışında da kaya mezarları bulunuyor

Takoran Vadisi'nin bulunduğu Baki Mahallesi Muhtarı Sıtkı Köprüdüz de bölgede bulunan 3 kilise ile 2 tarihi köprünün su altında kaldığını belirtti.

Su altında bir çok güzelliğin bulunduğunu aktaran Köprüdüz, "Köprülerden birisinin yüksekliği 25 metre, genişliği ise 6 metre idi. Diğerinin ise yüksekliği 15, genişliği 4 metreydi. Sarnıçlar, kaya mezarları ve tarihi dokuların birçoğu su altında kaldı. Vadinin genelinde ise yaklaşık 4 tane tarihi su değirmeni vardı ki onlar da sulara gömüldü. Suyun dışında ise hala da kaya mezarları, doğal ve yapay mağaralar ise hala da duruyor." dedi.

Köprüdüz, bölgeyi gezmek için bir çok kişinin ziyarete geldiğini aktararak, su altındaki güzelliklerin keşfedilmeye başlanılmasıyla bu sayının artacağına inandıklarını söyledi.

