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Saksağan saldırısında hayatını kaybetti

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

Avustralya'da 76 yaşındaki bir adam bir saksağanının kendine doğru uçması sonucu ani hareketle dengesini kaybedip çitlere çarptı. Başını vuran adam hayatını kaybetti.

Saksağan saldırısında hayatını kaybetti

Avustralya’nın başkenti Sdyney'de Nicholson Park’ta bisiklet kullanan 76 yaşındaki bir kişi saksağan saldırısına uğradı.

Kendisine doğru gelen saksağandan kaçmak isteyen adam, dengesini kaybederek çitlere çarptı. Kaza sırasında kafasından ciddi bir şekilde yaralanan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ancak, 76 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avustralya’da bahar yaklaştıkça saldırganlaşan saksağanların yuvalarının yakınlarından geçen sürücülere, bisikletlilere ve yayalara saldırıyor.

Avustralya’da şu ana kadar bin 570 saldırı olduğu ve bu saldırılarda 189 kişinin yaralandığı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
saksağan kaza ölüm

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