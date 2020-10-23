Saksıda limon nasıl yetiştirilir?

C vitamini deposu olan limon hem lezzetli aroması hem de şifasıyla mutfağın en önemli gıdalarından biri. İçerdiği demir, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Aynı zamanda limon kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Kabuğundan suyuna kadar gerçek bir şifa deposu olan limonu şimdi evimizde, saksıda yetiştireceğiz.

SAKSIDA LİMON NASIL YETİŞTİRİLİR?

Limon çekirdeği

Kağıt havlu

Sprey şişe

Poşet

Pet şişe

Saksı

Torf (bir toprak çeşidi)

İlk olarak bir adet organik ve sulu bir limon seçin. Limonu ikiye kesin ve içinden çekirdeklerini çıkarın.

Çekirdeklerin üzerinde bulunan zarı çıkarın.

Kağıt havlu parçasını ikiye katlayın ve sprey yardımıyla ıslatın.

Islanmış kağıt havlunun arasına çekirdekleri yerleştirin.

Peçeti kenarlarından katlayın. Ardından sprey şişesi yardımıyla üzerine su sıkarak tekrar ıslatın.

Islak havlu peçeteyi buzdolabı poşetinin içine koyun. Poşetin içine hava bırakın ve bu şekilde ağız kısmını kapatın.

Poşeti karanlık ve hava almayan bir yerde 10 gün bekletin.

10 günün sonunda çekirdekler filizlenmiş olacak. Filizlenen çekirdekleri kağıt havludan çıkarın.

Pet şişenin yarısını kesin. Şişenin içine toprağı koyun. Pet şişenin tabanına küçük küçük delikler açın.

Çekirdeğin filizlenen kısımlarını toprağın alt kısmına yerleştirin. Ekme işleminden sonra sprey şişe yardımıyla toprağı nemlendirin.

Dört hafta boyunca pet şişede bekletin. Ardından saksıya ekebilirsiniz.

LİMON AĞACI NASIL BAKILMALI?

Limon ağacını bol ışık alan bir yerde konumlandırın.

Soğuk zamanlarda aşırı sulamamaya özen gösterin. Toprağın nemli kalması yeterli olacaktır.

Ağacın meyve verebilmesi için aşılama yapabilir ya da iki ağaç birden yetiştirmeye çalışabilirsiniz. Polen alışverişi için bu önemlidir.



