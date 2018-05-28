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Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a 1 milyar Euro'luk dava!

İSPANYA HABERLERİ  | 28.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

Real Madrid - Liverpool maçında Mohamed Salah'ı sakatlayan Ramos'a büyük şok... Mısırlı avukat Bassem Wahba, kasıtlı sakatlama gerekçesiyle Sergio Ramos'a 1 milyar euroluk tazminat davası açtı.

Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a 1 milyar Euro'luk dava!

Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı sakatlamış ve oyuncunun sahadan çıkmasına neden olmuştu.

Dünya Kupası'nı da kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalan olan Salah için Mısırlı avukat Bassem Wahba, kasıtlı sakatlama gerekçesiyle Sergio Ramos'a 1 milyar euroluk tazminat davası açtı.

Dünya basınında büyük yankı uyandıran gelişme ile ilgili Real Madrid ve Sergio Ramos cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

RAMOS, SALAH İÇİN NE DEMİŞTİ?
Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi Finali’nde sakatladığı Mohammed Salah hakkında, "Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Ancak suçluluk duymuyorum” diye konuşmuştu. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
sergio ramos mohamed salah Bassem Wahba Şampiyonlar Ligi

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