Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'ye 2017 yılında transfer olan Salah, Liverpool kentindeki Müslümanlık karşıtı eğilimlerin azalmasına doğrudan katkı sağladı.
Salah'ın transferinin ardından Liverpool taraftarlarının sosyal medyada İslam karşıtı attığı mesajların oranı, diğer Premier Lig takımı seyircilerine oranla yüzde 50 azalırken, kentteki İslamafobi ise yüzde 18,9 oranında düştü.
İngiltere'de 2017 yılından bu yana diğer kentlerde Müslümanlık karşıtı görüşlerde azalma yaşanmadığı kaydedilen çalışmada, Salah'ın sportif alanda elde ettiği başarılar ve "hümanist karakterinin" bu düşüşte en önemli etkenler olduğu vurgulandı.
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