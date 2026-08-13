Salah sonrası durdurulamıyor! Dünya yıldızı Trabzonspor'a mesaj gönderdi: Beni alın!

Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunun gündemine oturan Trabzonspor, hücum hattını daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin önceliği Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak olsa da transfer gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu.

DEPAY'DAN TRABZONSPOR'A MESAJ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Corinthians ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a transfer olmak istediğini iletti. Serbest durumda bulunan 32 yaşındaki Hollandalı yıldızın bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı ve bu yöndeki mesajını kulübe gönderdiği belirtildi.

ÖNCELİK DARWIN NUNEZ

Trabzonspor yönetiminin ise şu aşamada Memphis Depay transferinden önce Darwin Nunez konusunda çalışmalarını tamamlamaya odaklandığı aktarıldı. Al-Hilal'de forma giyen Uruguaylı golcünün kiralık olarak kadroya katılması için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

DEPAY'IN KARİYERİ

Kariyerinde PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid ve Sparta Rotterdam gibi önemli kulüplerde forma giyen Depay, 2024 yılında Atletico Madrid'den ayrılarak Corinthians'a transfer olmuştu. Brezilya ekibinde 79 karşılaşmaya çıkan deneyimli hücum oyuncusu, 20 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor'un Salah'ın ardından Nunez ve Depay gibi yıldızlarla hücum hattını güçlendirme ihtimali, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.