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Salah sonrası durdurulamıyor! Dünya yıldızı Trabzonspor'a mesaj gönderdi: Beni alın!

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinin ardından hücum hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Darwin Nunez'i kiralamaya odaklanan bordo-mavililere, Corinthians ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay'ın da menajeri aracılığıyla transfer mesajı gönderdiği belirtildi.

Salah sonrası durdurulamıyor! Dünya yıldızı Trabzonspor'a mesaj gönderdi: Beni alın!
Cevdet Berker İşleyen

Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunun gündemine oturan Trabzonspor, hücum hattını daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin önceliği Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak olsa da transfer gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu.

DEPAY'DAN TRABZONSPOR'A MESAJ

Salah sonrası durdurulamıyor! Dünya yıldızı Trabzonspor a mesaj gönderdi: Beni alın! 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Corinthians ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a transfer olmak istediğini iletti. Serbest durumda bulunan 32 yaşındaki Hollandalı yıldızın bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı ve bu yöndeki mesajını kulübe gönderdiği belirtildi.

ÖNCELİK DARWIN NUNEZ

Salah sonrası durdurulamıyor! Dünya yıldızı Trabzonspor a mesaj gönderdi: Beni alın! 2

Trabzonspor yönetiminin ise şu aşamada Memphis Depay transferinden önce Darwin Nunez konusunda çalışmalarını tamamlamaya odaklandığı aktarıldı. Al-Hilal'de forma giyen Uruguaylı golcünün kiralık olarak kadroya katılması için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

DEPAY'IN KARİYERİ

Salah sonrası durdurulamıyor! Dünya yıldızı Trabzonspor a mesaj gönderdi: Beni alın! 3

Kariyerinde PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid ve Sparta Rotterdam gibi önemli kulüplerde forma giyen Depay, 2024 yılında Atletico Madrid'den ayrılarak Corinthians'a transfer olmuştu. Brezilya ekibinde 79 karşılaşmaya çıkan deneyimli hücum oyuncusu, 20 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor'un Salah'ın ardından Nunez ve Depay gibi yıldızlarla hücum hattını güçlendirme ihtimali, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

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