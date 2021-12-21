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Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde sezon açılıyor

21.12.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde sezon açılıyor

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde cumartesi günü sezonun açılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, beklenen kar yağışının ardından beyaza bürünen kayak merkezinin, Salda Gölü manzarasıyla kayak severleri ağırlamaya hazırlandığı belirtildi.

Kış turizminin bölgedeki yeni adreslerinden biri olan, kent merkezine 77, ilçe merkezine 14 kilometre mesafede Tınaztepe mevkisindeki Salda Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıklarının hızla sürdüğü kaydedildi.

Vali Ali Arslantaş'ın Kaymakam Muhammet Emin Tutal ile cumartesi günü açılışı planlanan tesisteki hazırlıkları yerinde incelediğine yer verilen açıklamada, sezon açılışına tüm kayak severlerin ve vatandaşların davet edildiği aktarıldı.

- Salda Kayak Merkezi

Burdur, Denizli ve Antalya illerinin ortasında yer alan kayak merkezi, 860 metre uzunluğunda teleski hattı, uzunlukları 1000-1600 metre arasında değişen ve her seviyeden kayakçıya hitap eden 3 pistle kayak ve snowboard yapma fırsatı sunuyor. Tesiste kafeterya, restoran hizmetleri, kayak takımı ve kızak temini, teleski ve pist hizmetlerinin yanı sıra konaklama hizmeti de bulunuyor.

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