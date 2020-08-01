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Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

BURDUR HABERLERİ  | 01.08.2020 19:29 | Son Güncelleme

Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "yeni normal" olarak nitelenen dönemle ziyaretçilerin ilgisini tekrar çekmeye başlayan Salda Gölü, bayram tatilinde vatandaşlardan ilgi gördü.

NASA'nın sosyal medya hesaplarından birinden yaptığı paylaşım ile Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin jeolojik açıdan benzerlik gösterdiği duyurmasının ardından daha fazla ilgi görmeye başlayan Salda Gölü, görsel güzelliğiyle de ziyaretçilerini etkiliyor.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi kentlerden günübirlik doğa harikası gölü görmeye gelen tatilciler, Beyaz Adalar, Halk Plajı ve Tabiat Parkı'nda bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, sıcak hava nedeniyle zaman zaman göle girerek serinlemeye çalıştı.

Adana'dan gelen Elife Yapar, AA muhabirine, Salda Gölü'nü "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bildiğini, bayram tatilini burada geçirmek için geldiğini söyledi.

Tatilinin keyifli geçtiğini belirten Yapar, "Salda Gölü'nü görmek için 2 gün süren bir turla geldim, harika bir yer." dedi.

Kayseri'den gelen Talha Tek de sosyal medyadan sıkça adını duyduğu için göle geldiğini aktardı.

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