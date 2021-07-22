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Salda Gölü'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 4 kişiye idari yaptırım

22.07.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salda Gölü'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 4 kişiye idari yaptırım

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 4 kişi hakkında idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Arslantaş, sosyal medya hesabından, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan kişilerin yer aldığı görüntüleri paylaşması üzerine, göldeki denetlemelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Arslantaş, "Sayın vekilim, görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 4 kişiye idari yaptırım uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içinde Salda'mızı gelecek kuşaklara bırakmak için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Ağustos 2020'de Salda Gölü kenarındaki beyaz kumsalda sigara içilmesini, Burdur Valiliği de göl çevresinde çukur açmayı ve çamur banyosu yapmayı yasaklamıştı.

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