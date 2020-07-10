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Salda Gölü'ndeki beyaz kumsalda 10 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı

BURDUR HABERLERİ  | 10.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Salda Gölü'ndeki beyaz kumsalda 10 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde beyaz kumsalın bulunduğu alanlarda, 10 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesine izin verilmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren gölün kıyısındaki beyaz kumsalın bulunduğu alanlarda ziyaretçilerin sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulunulacağını belirtti.

Kararın Bakanlığın aldığı tedbirler uyarınca uygulanacağını kaydeden Turan, "Ziyaretçiler, 10 Ağustos'a kadar sigara içmemeleri konusunda uyarılacak, gölün kıyısındaki bazı bölgelere uyarı tabelaları konulacak. Ziyaretçilerin, beyaz kumsal dışında belirlenen uygun alanlarda sigara içmesine izin verilecek." ifadelerini kullandı.

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