Salda Gölü'ndeki yapılar "temelsiz" inşa edilecek

Salda Gölü ve çevresinin son yıllarda tanınırlığının arttığını belirten Kahraman, alanın başta turizm ve günübirlik faaliyetler olmak üzere yoğun insan baskısı altında olduğunu, ziyaretçi sayısının günlük 10 bin, hafta sonu ve özel günlerde ise 20 bine çıktığını söyledi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da yakından takip ettiği Salda Gölü ve çevresinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Salda Gölü'ndeki Yeşilova Halk Plajı ile Beyaz Adalar kısmında vatandaşların kullanımına açılacak yapılar, temelsiz ve sökülüp-takılabilir yapıda olacak. Saha dışında tek çivi çakmadan monte edilecek yapılar, ahşap malzemeden üretilecek.

Bakanlık tarafından ilk etapta yoğun kullanıma maruz kalan alana ilişkin planlama çalışması yapıldığına işaret eden Kahraman, Yeşilova Halk Plajı ile Beyaz Adalar kısmına ilişkin proje çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Plan ve proje kapsamında doğaya ait olma hissinin verilebilmesi amacından yola çıkılarak, mevcut yollar kullanılmadı. Alanın zeminine herhangi bir müdahalede bulunulmayacak. Saha dışında tek bir çivi bile çakmadan, monte edilerek alana getirilecek ahşap malzemeden üretilen yapılar, temelsiz ve sökülüp-takılabilir yapıda olacak. Bu yapılar gölden yaklaşık 350-400 metre mesafede, zemine zararlı olmayacak şekilde yerden yüksekte planlandı."

- Salda Gölü Çevre Düzenleme ve Millet Bahçesi Projesi onaylandı

Kahraman, Salda Gölü Çevre Düzenleme ve Millet Bahçesi Projesi'nin revize edilip son halini aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında halk plajı bölümünde 4 adet 17 metrekarelik büfe, 2 adet 27 metrekarelik kafe, 1 adet 135 metrekarelik restoran, 1 adet 63 metrekarelik yönetici-sağlık ünitesi, yöresel ürünlerin satılacağı toplam 140 metrekare olan çoklu alan oluşturulacak. Açık ve kapalı olmak üzere 3 grup satış yapısı, giyinme-soyunma, mescit, cankurtaran birimleri de projelendirildi. Toplamda yaklaşık 82 bin metrekarelik alanın sadece 1090 metrekaresinde kullanım alanı oluşturulmaktadır.