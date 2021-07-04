Salda Gölü'ne serinlemek için giren çocuk boğuldu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne serinlemek için giren 15 yaşındaki Mehmet Yayla, boğuldu.

Merkeze bağlı Kumluca köyünden Doğanbaba plajı yakınına ailesiyle gelen Yayla, yüzmek için göle girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Yayla'yı bulamayan yakınları 112 Acil Servise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin de çocuğu bulamaması üzerine bölgeye Antalya'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Sualtı Arama ve Kurtarma dalgıçları geldi.

Göle giren dalgıçlar, yaklaşık 4 saat suda kalan Yayla'nın cansız bedenine 4 metre derinlikte ulaştı.

Gölden çıkarılan çocuğun cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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