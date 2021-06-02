Salda'nın doğallığını gelecek nesillere aktaracak çevre koruma ve düzenleme projesinde sona yaklaşıldı

SABRİ KESEN - Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye’nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün doğallığının korunması için başlatılan koruma ve düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Görselliği ve kendine özgü yapısıyla ziyaretçi akınına uğrayan gölün korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan çalışmalarda, gölün doğal yapısının korunması ve zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor.

Biyoçeşitliliği, sosyoekonomik yapısı ve ziyaretçi taşıma kapasitesiyle ilgili bilimsel çalışmaların da yapıldığı gölün, tüm çevresini kapsayacak şekilde korunan alan miktarı 7 kat artırılarak 29 bin 550 hektara çıkarıldı, ziyaretçilerin kullanacağı alan ise 1700 metrekareyle sınırlandırıldı.

Beyaz adalar ve Halk Plajı bölgesinde, ziyaretçilerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için, kıyı kanununa uygun olarak gölden 600 metre geriye sosyal alanlar yapıldı.

Doğayla uyumlu, tamamen ahşap malzemeden kafeterya ve büfelerin bulunduğu sosyal alanlardan oluşan küçük üniteler, beton kullanılmadan, doğal güzelliğin korunması amacıyla yerden yüksekte sökülüp takılabilir şekilde yerleştirildi.