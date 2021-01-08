Salep nasıl tüketilmelidir? Öyle faydaları var ki...

Dondormanın ana maddesi de olan salep, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üretimi zor bir bitki olan orkideden elde edilen salep tüketilirken fiyatı biraz pahalı olduğundan genelde hazır satılanlar tercih ediliyor. Peki aldığımız hazır salepleri nasıl tüketmek gerekiyor? İçinde şeker ve nişastanın da bulunduğu içeceği akşam tüketenlere uyarıda bulunan Uzman diyetisyen Gizem Keservuran, saleple ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Salebin orkide bitkisinin yumrularından elde edildiğini söyleyen Keservuran, Osmanlı döneminde içilen saleplerin bu şekilde elde edildiğini ancak günümüzde orkide bitkisi çok kıymetli olduğundan salebin daha çok toz şeklinde tüketildiğini söyledi. Piyasada satın alınıp içilen saleplerin belirli bir miktarda şeker içerdiğine de dikkat çeken Keservuran, 'Salep sütlü bir tatlı yerine bile geçmektedir' diyerek şunları söyledi:

'TATLI NİYETİNE BOL TARÇINLA TÜKETİN'

'Salep, öğleden sonraki ara öğün saatlerinde tatlı niyetine muhakkak bol toz tarçınla tüketilmelidir. Salep genellikle evlerde akşam yemeklerinden sonra oturup televizyon izlenirken tercih edilir. Özellikle akşam yemeği sonrasında bırakmamamız gerekiyor. Çünkü nişasta ve şeker içeriyor. Bu süreye bırakılmaması gerekir. Mümkün olduğunca gün içi saatlerde ve ara öğünlerde tüketmekte fayda vardır.'