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Salep nasıl tüketilmelidir? Öyle faydaları var ki...

Betül Songur Betül Songur 08.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, Osmanlı döneminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyordu. Kış ayları denince akla gelen ilk içecekler arasında yer alan salep, tadı damağımızda kalan lezzetiyle mutfağımızda her daim yer alan içecekler arasında yer alıyor. Peki salebi nasıl tüketmek gerekiyor? Uzman diyetisyen Gizem Keservuran'dan salep tavsiyeleri...

Dondormanın ana maddesi de olan salep, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üretimi zor bir bitki olan orkideden elde edilen salep tüketilirken fiyatı biraz pahalı olduğundan genelde hazır satılanlar tercih ediliyor. Peki aldığımız hazır salepleri nasıl tüketmek gerekiyor? İçinde şeker ve nişastanın da bulunduğu içeceği akşam tüketenlere uyarıda bulunan Uzman diyetisyen Gizem Keservuran, saleple ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Salebin orkide bitkisinin yumrularından elde edildiğini söyleyen Keservuran, Osmanlı döneminde içilen saleplerin bu şekilde elde edildiğini ancak günümüzde orkide bitkisi çok kıymetli olduğundan salebin daha çok toz şeklinde tüketildiğini söyledi. Piyasada satın alınıp içilen saleplerin belirli bir miktarda şeker içerdiğine de dikkat çeken Keservuran, 'Salep sütlü bir tatlı yerine bile geçmektedir' diyerek şunları söyledi:

'TATLI NİYETİNE BOL TARÇINLA TÜKETİN'

'Salep, öğleden sonraki ara öğün saatlerinde tatlı niyetine muhakkak bol toz tarçınla tüketilmelidir. Salep genellikle evlerde akşam yemeklerinden sonra oturup televizyon izlenirken tercih edilir. Özellikle akşam yemeği sonrasında bırakmamamız gerekiyor. Çünkü nişasta ve şeker içeriyor. Bu süreye bırakılmaması gerekir. Mümkün olduğunca gün içi saatlerde ve ara öğünlerde tüketmekte fayda vardır.'

KIŞ İÇECEĞİ SALEP! FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kışın tarçınla birlikte tüketilen salep, enerji verir, göğsü yumuşatır, kalbi kuvvetlendirir. Vücut ısısını arttırmada da etki oynayan salep bu nedenle soğuk günlerde sıkça tercih edilir. İşte salebin diğer faydaları:

  • Sindirimi kolaylaştırır.
  • Basur şikayetlerini azaltır.
  • Cinsel gücü ve isteği arttırır.
  • Aybaşı kanamalarını düzenler.
  • Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
  • Kabızlığı giderir ve ishali keser.
  • Bağırsak tembelliğine karşı kullanılabilir.
  • Sütle birlikte hazırlanması besleyici özelliğini artırır.
  • Öksürük ve bronşitte faydalıdır.
  • Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur.
  • Müsilaj etkisiyle dokular üzerine yumuşatıcı etki yapar.
  • Mide için yararlıdır. Mideyi rahatlatır, hazmı kolaylaştırır.
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