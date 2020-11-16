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Salep soğanı nedir ve ne işe yarar?

Perihan Gövel Perihan Gövel 16.11.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Salep soğanı nedir ve ne işe yarar?

İçindekiler

  • Salep Soğanı Nedir?
  • Salep Soğanı Kullanıma Nasıl Hazırlanıyor?
  • Salep Soğanı Hangi Sektörlerde Kullanılır?
  • Türkiye’de Salep Yetiştiriciliği
  • Salep Bitkisinin Faydaları Nelerdir?
  • Salebin Son Zamanlardaki Fiyatı Nedir?

Son zamanlarda sıklıkla duymuş olabileceğiniz bir şey olan salep soğanı içecek sektöründen, dondurma sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Peki siz aslında kış aylarında sıcacık içtiğiniz salebin nerden geldiğini biliyor musunuz?

Orkide bitkisinin kökünü oluşturan salep yiyecek, içecek, ilaç sektörü gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Üstelik salep bitkisinin çokça faydaları olduğu da bilinen bir gerçek. Sizler de salep soğanı nedir merak ediyorsanız detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

Salep Soğanı Nedir?

Genellikle de ilaç sektöründe ve gıda sektöründe sıklıkla karşımıza çıkan bu bitki orkide türlerinden biridir. Salkım şeklinde ve mor renkte bir çiçekleriyle de kolayca ayırt edilebilir. Bitkinin şık bir görüntüsü ve dokusu vardır. Aslında sadece salep orkidesi veya sadece orkide isimleri ile de bilinen salep soğanının adı değişkenlik gösterebilir. Salebin 80 farklı türü bulunmaktadır, ancak her yumru köke sahip olan bitkinin köklerinde salep soğanı bulunmaz. Orchis türlerinden elde edilen salep ile üretimler yapılmaktadır. Orkide bitkisinin kökünü oluştursa da her orkide türünde aynı kök bulunmadığından bazı tür farklılıkları söz konusudur. Aroması ve tadı sayesinde kendisine geniş bir yer bulan ve de içine girdiği şeyi tatlandıran bir yapısı vardır. Kokusu ise kış aylarında genellikle herkes tarafından metrelerce öteden tanınır.

Salep Soğanı Kullanıma Nasıl Hazırlanıyor?

Salep soğanı toprakta yetiştiği için de çiçekli kısmı değil toprak altında kalan kısmı tüketim sektöründe kullanılır. Bu soğanlı kısmının kurutulma süreci bulunmaktadır. Bu sürecin sonunda da yemeklerde ve içeceklerde aromalı bir lezzet ortaya çıkar. Dolayısıyla da bu aromalı yapısı sayesinde yemek sektöründe sıklıkla tercih edilir bir konuma gelmiştir. Toprağın altında kalan kısmını dikkatlice yıkayıp arındırdıktan sonra da su ve süt ile karıştırılarak kaynatılır ve ardından da kurutulmak üzere iplere serilir. Bunun sonunda da öğütülme kısmına geçilir. Baharat gibi toz haline getirildikten sonra da satışa çıkarılır. Satışa çıkarılan bu toz halindeki şey artık salep baharatı ismini alır.

Salep Soğanı Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Salep soğanının en çok kullanıldığı sektör yemek ve içecek sektörüdür. Bu sebeple de sıklıkla aroma ve tatlandırıcı olarak bu iki sektördeki ürünlerde ve lezzetlerde karşınıza çıkabilir. Yerken ayırt edilemese de herkesçe bilinen bir lezzet olan salebin en bilinen kullanım alanı ise dondurma sektörüdür. Bunun yanı sıra ilaç sektöründe de kullanım alanı bulunan salep zaman içerisinde artık pek çok sektörde önemli bir konuma gelmiştir. Bu sebeple de Türkiye’de yetiştiriciliğine oldukça fazla önem verilmektedir. Keklerin, muhallebilerin içerisinde mükemmel bir uyum katan salep sayesinde çok daha lezzetli yemekler ve tatlılar yapılabilmektedir.

Türkiye’de Salep Yetiştiriciliği

Türkiye’de önceleri üretilmeyen ve de genellikle ithal edilen bir bitki olan orkide sadece çiçek sektöründe kullanılmamaktadır. Soğanlarının da ilaç, sağlık, tüketim, yemek ve içecek sektörlerinde kullanılmaya başlamasıyla üretimi genişletilmiştir. Bu sebeple de artık soğanlar çok da geniş kitlelerce kullanılır hale gelmiştir. Kurutulmuş şekliyle baharat olarak karşımıza çıkan salep soğanlarının Kastamonu, Sinop, Muğla, Antalya, Silifke, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş çevresinde ve daha pek çok yerde üretimine başlanmıştır.Pek çok farklı türünün yetiştirilmeye başlamasıyla da Türkiye, hammadde ihtiyacının her sektörden kaynağı haline gelmiştir. Üretimi yaygınlaşan salep soğanı fiyatı 2020 yılında farklılık gösterebilmektedir. Genellikle salep tohumlarının piyasada 150 TL’den satışı gerçekleştirilmektedir.

Salep Bitkisinin Faydaları Nelerdir?

Salep soğanı ne işe yarar, insan vücuduna faydalı mıdır? gibi sıklıkla sorulan sorulara cevap olarak; binbir çeşit faydası bulunur diyebiliriz. Bu sebeple de sıklıkla karşımıza çıkan ve de mutfaklarda eksik olmayan bir baharat halinde gelen salebin faydaları aşağıda yer almaktadır.

  • Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi solunum yollarına olumsuz etkileri olan sorunlarda akciğerlerinizi ve solunum sisteminizi temizleyerek daha rahat bir nefes almanızı sağlar.
  • Sıcak sıcak içtiğiniz salep ile boğaz ağrıları ve kaşıntıları gibi durumlarda boğazın yumuşatılmasını sağlayabilirsiniz.
  • Şiddetli öksürüklerin kesilmesine ve daha rahat nefes alınmasına yardımcı olur.
  • Şekersiz bir şekilde hazırlanan içecek tok tutmaya yardımcı olur. Bununla birlikte diyetlerinize ideal bir ara öğün oluşturabilir.
  • İçeriğindeki bolca kalsiyum, mineral ve protein sayesinde bağışıklık sisteminizi korur.
  • Bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabız gibi sindirim sistemi sorunlarına yardımcıdır.
  • Hazımsızlık, şişkinlik gibi mide sorunlarına yardımcı olur.
  • Yorgun ve halsiz bünyeler için adeta bir enerji kaynağı olup, gün içerisinde daha zinde kalmanıza yardımcı olabilir.
  • Kadınların sancılı regl dönemlerini daha az sancılı ve rahat bir şekilde geçirmesini sağlar.
  • Cilde parlaklık ve ışıltı katar.

Salebin Son Zamanlardaki Fiyatı Nedir?

Salep soğanı nadir bulunan ve zorlu işlemlere tabi olduğundan dolayı maliyeti yüksek bir üretime sahiptir. Çeşitli aşamalardan sonra baharat haline gelen ve sofralardaki yemek ve içeceklerin içerisine giren salep yaz kış demeden her türlü kullanılır. Satışa sunulan salep soğanı fiyatı da baharat kategorisinde değerlendirilen diğer seçeneklere göre daha bütçe dostu olmayan bir rakama sahip olabilir. Ülkemizde yetiştirilmesi yeni yeni söz konusu olan salep soğanı genellikle ithal edilmektedir. Dolayısıyla da bu soğanı bulmak ve temin etmek maliyeti artırmaktadır. Diğer baharatlar gibi yaygın bir üretimi olmadığı için de salep soğanı fiyatları genellikle zahmete bağlı olarak biraz yüksek olabilir.

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