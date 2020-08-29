YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Salgın süreci ve yeni dönem görüşüldü

Salgın süreci ve yeni dönem görüşüldü

AMASYA HABERLERİ  | 29.08.2020 16:13 | Son Güncelleme

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve idarecilerle salgın süreci ile yeni dönemi görüştü.Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile Şube Müdürü Yıldırım Beşkardeş, okullardaki mesleki çalışmaların başlaması münasebetiyle Cumhuriyet Ortaokulu, Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Abide Hatun Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu.Korona virüs salgını süreci ve yeni dönemde yapılacaklarla ilgili öğretmen ve idarecilerle bir süre sohbet eden Yozgat, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.Yozgat, “Önümüzdeki günlerin eğitim camiamız, ülkemiz ve insanlık adına daha da güzel olması temenni ediyorum” diyerek okullardan ayrıldı.

Salgın süreci ve yeni dönem görüşüldü

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve idarecilerle salgın süreci ile yeni dönemi görüştü.
Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile Şube Müdürü Yıldırım Beşkardeş, okullardaki mesleki çalışmaların başlaması münasebetiyle Cumhuriyet Ortaokulu, Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Abide Hatun Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu.
Korona virüs salgını süreci ve yeni dönemde yapılacaklarla ilgili öğretmen ve idarecilerle bir süre sohbet eden Yozgat, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Yozgat, “Önümüzdeki günlerin eğitim camiamız, ülkemiz ve insanlık adına daha da güzel olması temenni ediyorum” diyerek okullardan ayrıldı.

Salgın süreci ve yeni dönem görüşüldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Cinayetlere kurban giden üç kadının ismi İzmir’de ölümsüzleşti
Cinayetlere kurban giden üç kadının ismi İzmir’de ölümsüzleşti

Amasya Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:54
Öğle
12:43
İkindi
16:24
Akşam
19:21
Yatsı
20:46

Amasya Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Enes Eczanesi
Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Berrin Eczanesi
Merzifon
Hatice Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Nadas Alanlara Aspir Alternatifi
Nadas Alanlara Aspir Alternatifi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.