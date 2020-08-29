Salgın süreci ve yeni dönem görüşüldü

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve idarecilerle salgın süreci ile yeni dönemi görüştü.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile Şube Müdürü Yıldırım Beşkardeş, okullardaki mesleki çalışmaların başlaması münasebetiyle Cumhuriyet Ortaokulu, Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Abide Hatun Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu.

Korona virüs salgını süreci ve yeni dönemde yapılacaklarla ilgili öğretmen ve idarecilerle bir süre sohbet eden Yozgat, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yozgat, “Önümüzdeki günlerin eğitim camiamız, ülkemiz ve insanlık adına daha da güzel olması temenni ediyorum” diyerek okullardan ayrıldı.



