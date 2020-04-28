Salgın sürecinde ev çocuğun gelişimine yönelik düzenlenmeli

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocukların mutlaka gelişen olaylara dahil edilmesi ve yapılan her türlü eylemde onaylarının alınması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Koç, yaptığı açıklamada, virüsün kendisinden daha çok, çocuğa sunulan eğitsel, sosyal, psikolojik, fiziksel ve kişisel alanların, salgın sürecinde çocuğun nasıl bir tabloda olacağını belirleyeceğini ifade etti.

Bu süreçte evde kalmak zorunda olan hem de olanları anlamaya çalışan çocuğun mutlaka yanında olunması ve sorduğu sorulara mantıklı cevaplar verilmesi gerektiğini belirten Koç, "Bir anlamda evin, çocuğun, eğitsel, sosyal, psikolojik ve kişisel alanlarına ve içinde bulunduğu gelişim dönemine ilişkin doğru gelişimsel deneyimler kazanması için düzenlenmesi gerekir. Bu süreçte çocuğun gelişim alanlarını ve eğitsel yaşamını destekleyecek eylem planları oluşturulmalı ve eylem planları oluşturulurken çocuğun mutlaka sürece dahil edilmesi ve onayının alınması gerekir." değerlendirmesini yaptı.