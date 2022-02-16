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Salgının simgesi maskeler heykellere Türk motifleriyle uyarlandı

16.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Plastik Sanatlar Atölyesi'nde yapılan heykellere işlenen maske motiflerinde kentte bulunan tarihi eserlerdeki figürlerden ilham alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünce "Seyyid Burhaneddin Hamuşanından Yansımalar" ve "Pandeminin Hayatımıza Yansımaları" adlı sergi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezindeki sergi, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, müdür yardımcıları, okul müdürleri ve eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergide, yeni tip koronavirüs salgınının simgesi olan maskeler, enstitünün Plastik Sanatlar Atölyesi'nde heykellere uyarlandı. 6 maske temalı heykelde, maskelere Bünyan Tuzhisar Sultan Hanı'nın taş bezemelerindeki motifler, hanın köşk mescidindeki rozet deseni işlendi.

Birkaç maskeli heykelin birleşiminden oluşan buhurdanlık da sergiyi gezenlerin dikkatini çekti.

Sergide ayrıca "Seyyid Burhaneddin Hamuşanından Yansımalar" adıyla da Hazreti Mevlananın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbesinde yer alan 7 mezar taşındaki desenler, Seramik ve Cam Teknolojisi Atölyesi'nde cam ürünlere işlendi.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İsmail Küçük, salgından dolayı herkesin hayatına giren maskenin bir estetiğe dönüşmesini ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

Küçük, "Asıl amacımız maske takmanın sağlıkçılarımız ve bizim açımızdan önemini vurgulamak, onlara destek olmak, devletimizin aldığı kararlara destek olmak. Maskelerin üzerine geleneksel Türk motiflerini işledik." dedi.

Sergi, 17 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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