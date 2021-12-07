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Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu paylaşımıyla gülümsetti

07.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en popüler isimlerinden Salih Bademci, metro kullandığını gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın üzerine yazdığı not takipçilerini gülümsetti.

Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu paylaşımıyla gülümsetti

İstanbul'da metro kullananlar her an Salih Bademci ile karşılaşabilir. Amerika'da özellikle mütevazi hayatıyla bilinen Keanu Reeves, tüm dünyada metrodaki görüntüleriyle hatırlanıyor. Pek çok ünlü isim, politikacı ve tanınmış kişiler için Amerika'da ve Avrupa'da metro kullanmak normal kabul edilirken Türkiye'de hala insanlar, bir ünlüyü toplu taşımada gördüğünde çok şaşırıyor.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Salih Bademci de Metro kullanan isimler arasında olduğunu, yaptığı paylaşım ile takipçilerine gösterdi. Oyuncu, kalabalık bir metroda ayakta durarak yolculuk ediyor. Maskesiyle tanınıp tanınmadığı bilinmiyor ama arkadaşı Cansu Uras'ın paylaşımı ile metroya bindiği de sosyal medyaya düştü. İş çıkışı metronun kalabalık olması hakkında yorum yapan Salih Bademci'nin Davutpaşa-Yenikapı hattınabindiği de ifade edilmiş.

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Salih Bademci
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