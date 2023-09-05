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Salih Uçan'dan ilginç açıklamalar: Kuntz ile birbirimizi tanımıyorduk

05.09.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5’inci maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. olan A Milli Futbol Takımımız'da Salih Uçan, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Uçan yaptığı açıklamada "Burada asıl olan kalıcı olmak. Ben de kalıcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Salih Uçan

Salih Uçan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5’inci maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Ermenistan karşılaşması öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde milli futbolcu Salih Uçan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik eden Salih Uçan, “Her şey güzel başladı. Konferans Ligi de öyle. Beşiktaş’ı ile iyi gittik. Sezona iyi başladık. Orası güzel gidiyor. Şu anda da milli takımdayız. Kadın voleybol takımımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel işler yaptılar, bizi çok gururlandırdılar” ifadelerini kullandı.

“ESKİŞEHİR’DEKİ GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Ermenistan karşılaşmasının kolay olmayacağını ancak kazanmak istediklerini dile getiren Salih Uçan, “İlk maçta deplasmanda güzel bir maç oynandı. Sert ve mücadeleci bir maç geçti ama kazanmayı bildik. Şimdi Eskişehir’de taraftarımızın önünde, Eskişehir’in coşkulu taraftarıyla birlikte bu maçı kazanmak istiyoruz. Eskişehir’de oynanan son 2 maçı kazanmıştık. 3’üncü maçı da kazanarak seriyi devam ettirmek istiyoruz. Grupta lideriz. Kolay bir maç olmayacak. Rakibimiz de maçlar başlamadan önce durumları biraz geri gibi gözükse de çıktığı maçlarda da güçlerini gösterdiler. Kolay olmayacak ama bizde lideriz. Bu maçı kazandığımız taktirde de baya yol kat edeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“MİLLİ TAKIMDA KALICI OLMAK İSTİYORUM”

Geçen sene gösterdiği iyi performansın ardından milli takıma geldiğini ve milli takımda kalıcı olmak istediğini belirten Salih Uçan, “Geçen sezon ilk maçtan son maça kadar gayet odaklandığım, çok iyi çalıştığım, çok profesyonel yaşadığım ve benim adıma güzel bir sene oldu. Bu sezona da iyi başladım. Avrupa’da çıktığımız maçları kazandık. Tabii ki öncelikle kendi kulübünde ne kadar iyi oynarsan, takım ne kadar iyi sonuçlar alırsa devamında milli takıma geliyorsun. Burada da son maçta forma şansı buldum. Stefan Kuntz bana forma şansı verdi. Benim için milli takım maçları da şu an için güzel gidiyor. Burada asıl olan kalıcı olmak. Ben de kalıcı olmak istiyorum. Sezonun sonunda Avrupa Şampiyonası var. Kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa, biz de aynı şekilde ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. İnşallah gururlandırırız” diye konuştu.

“PERFORMANSIM ARTTIKÇA BURAYA GELECEĞİMİ BİLİYORDUM”

Teknik direktör Stefan Kuntz ile iyi bir iletişimleri oldukların söyleyen Uçan, sözlerin şöyle noktaladı:
“İlk başlarda herkesin bildiği gibi hocayla birbirimizi tanımıyorduk. Ama sonrasında tabii ki buraya gelmemdeki asıl karar mercii hoca. Benim de performansım arttıkça buraya geleceğimi biliyordum. Şimdi de artık buradayım. Hocayla da iletişimimiz güzel gidiyor. Bunun da olumlu şekilde sürmesini istiyorum.”

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