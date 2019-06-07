Salih Uçan, Empoli'den ayrıldı

Salih Uçan mesajında, "Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarına, herkes çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın" ifadesini kullandı.
Empoli ile bu sezon toplam 14 maça çıkan Salih Uçan, 1 gol attı, 1 asist kaydetti.
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