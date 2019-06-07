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Salih Uçan, Empoli'den ayrıldı

İTALYA HABERLERİ  | 07.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Salih Uçan, 2018 yaz transfer döneminde transfer olduğu Empoli'den ayrıldığını açıkladı. Salih Uçan, kulüp ve taraftarlara veda mesajı yayımladı.

Salih Uçan, Empoli'den ayrıldı

Salih Uçan mesajında, "Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarına, herkes çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın" ifadesini kullandı.

Son-dakika

Empoli ile bu sezon toplam 14 maça çıkan Salih Uçan, 1 gol attı, 1 asist kaydetti.

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salih uçan empoli

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