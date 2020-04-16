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Salih Uçan Fenerbahçe günlerini özlüyor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 16.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Alanyaspor takımında forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Salih Uçan, açıklamalarda bulundu. Salih Uçan, “Fenerbahçe'ye gelişim büyük yankı uyandırmıştı. 19 yaşımdaydım ve tribünler bana besteler yapmıştı. O günleri özlüyorum” ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcu, Akdeniz ekibindeki hocası Erol Bulut'la da kendini bulduğunu ifade etti.

Salih Uçan, NTV Spor’a konuştu. Şu anda Alanyaspor forması giyen Salih, "Fenerbahçe’ye gelişim büyük yankı uyandırmıştı. Herkes beni el üstünde tutuyordu. 19 yaşımdaydım ve tribünler bana besteler yapmıştı. O günleri özlüyorum" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Değişik kulüplerle kiralık olarak oynadım ama umduğumu bulamadım. Ne zaman ki Alanyaspor’a transferim gerçekleşti. Erol Bulut hocamla kendimi buldum" dedi.


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Fenerbahçe salih uçan Erol Bulut Spor Toto Süper Lig alanyaspor

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