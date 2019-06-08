Salih Uçan, Fenerbahçe'ye veda etti

2012-13 sezonu öncesinde transfer olduğu Fenerbahçe ile toplamda 67 maça çıkan Salih Uçan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla sarı-lacıvertli kulübe veda etti.

Salih Uçan yayınladığı mesajında; "Henüz 18 yaşında Fenerbahçe forması giymenin gururunu yaşadım. Geldiğim ilk sezonda yaşadığım UEFA Avrupa Ligi finali, bir sezon sonra yaşadığımız lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu benim için harika deneyimlerdi. Burada yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar, arkadaşlıklar hafızamdan asla silinmeyecek. Sevgili Fenerbahçe taraftarı, geldiğim ilk günden beri bana destek oldunuz, sizler için mücadele etme imkanı bulduğum her dakika benim için çok önemliydi. Bugüne kadar bana yardımcı olan hocalarıma, başkanlarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.





