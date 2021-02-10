Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan ve kariyerini Roma'ya kadar taşıyan Salih Uçan, son 2 sezondur Aytemiz Alanyaspor ile formunu yeniden zirveye taşımayı başardı.Milli futbolcu orta sahada Alanyaspor'un Siopis ile vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Salih Uçan gösterdiği performansla yeniden dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.
İki yıl Roma'ya kiralanan Salih Uçan, burada Totti ile aynı takımda oynama şansı yakaladı. İlk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı.
Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'da kendini bulan Salih Uçan, 1.5 sezondur ligin en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesini uzatmadı. Hatta Çağdağ Atan, bu durum nedeniyle Salih Uçan'ı zaman zaman yedek bıraktı.
Salih Uçan'ın sezon sonunda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.Fatih Terim'in orta saha rotasyonu için ısrarla istediği Salih Uçan'ı transfer ederek takım içinde hem rekabeti artırmak hem alternatifli kadro oluşturmak istediği belirtildi.
Salih Uçan bu akşam son kez Galatasaray'a rakip olarak sahaya çıkacak. Sezon sonu sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan tecrübeli oyuncu bu heyecanı son kez yaşayacak.
Salih Uçan'ın da Galatasaray'la söz kestiği ve sezon sonunda Sarı Kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi. Milli futbolcunun yurt dışından gelen bazı teklifleri reddettiği iddia edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum