Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan ve kariyerini Roma'ya kadar taşıyan Salih Uçan, son 2 sezondur Aytemiz Alanyaspor ile formunu yeniden zirveye taşımayı başardı.Milli futbolcu orta sahada Alanyaspor'un Siopis ile vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Salih Uçan gösterdiği performansla yeniden dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

ROMA'DAN KİRALIK GÖNDERİLDİ

İki yıl Roma'ya kiralanan Salih Uçan, burada Totti ile aynı takımda oynama şansı yakaladı. İlk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı.

EROL BULUT İLE KENDİNİ BULDU

Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'da kendini bulan Salih Uçan, 1.5 sezondur ligin en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesini uzatmadı. Hatta Çağdağ Atan, bu durum nedeniyle Salih Uçan'ı zaman zaman yedek bıraktı.

SEZON SONUNDA GALATASARAY FORMASI GİYECEK

Salih Uçan'ın sezon sonunda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.Fatih Terim'in orta saha rotasyonu için ısrarla istediği Salih Uçan'ı transfer ederek takım içinde hem rekabeti artırmak hem alternatifli kadro oluşturmak istediği belirtildi.