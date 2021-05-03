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Salih Uçan'ın menajerinden transfer açıklaması

03.05.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon performansı ile dikkatleri üzerine çeken Alanyaspor'un yıldız ismi Salih Uçan'ın menajeri transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan'ın menajerinden transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan performansı ile göz dolduruyor.

Yıldız oyuncunun menajeri Koray Uzun, yetenekli futbolcunun geleceğine dair önemli NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

Koray Uzun'un Salih Uçan hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak."

Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı yaptı.

FENERBAHÇE MAÇINA DAMGA VURDU

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahibi ekibin formda ismi Salih Uçan, mücadelede en çok çalım atan ve en fazla ikili mücadele kazanan isim olarak öne çıkmıştı. Salih Uça ayrıca 4 çalım denemesinde de başarılı olmuştu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor
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