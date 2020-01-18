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  4. Salihli Beşiktaşlılardan öğrencilere destek

Salihli Beşiktaşlılardan öğrencilere destek

MANİSA HABERLERİ  | 18.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, ortaokul tarafından açılan sosyal market evine yardımda bulundu.Erkan Esen başkanlığından Salihli Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Salihli Beşiktaşlılardan öğrencilere destek

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, ortaokul tarafından açılan sosyal market evine yardımda bulundu.
Erkan Esen başkanlığından Salihli Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Lise BJK üyelerinin de destek verdiği ’Köy Okulları’ projesi kapsamında Beşiktaş Derneği Sart Mahmut Ortaokulunun ihtiyaç öğrenciler için hayata geçirmiş olduğu sosyal market evine yardımda bulundu. Salihli Beşiktaşlılar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere spor ayakkabısı ve bot yardımı yaptı.
Spor ayakkabısı ile botları Okul Müdürü Hasan Kaba’ya teslim ettiklerini belirten Dernek Başkanı Esen, “İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere yardımlarımızı okulun sosyal market evine teslim ettik. Öğrencilerimiz güle güle kullansınlar. Dernek olarak bu tür etkinliklerimizi devam edeceğiz” dedi.
Okul müdürü Kaba’da anlamlı desteklerinden dolayı Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyelerine teşekkür etti.

Salihli Beşiktaşlılardan öğrencilere destek

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