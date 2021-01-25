Salihli filede Rota’dan set alamadı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta İzmir ekibi Rota Koleji Voleybol Takımı’na 3-0 yenildi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, evinde Rota Koleji ile karşılaştı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk setini 18-25, ikinci setini 19-25, son seti ise 21-25’lik skorlarla alan konuk ekip salondan 3-0 galip ayrıldı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu mağlubiyetle grupta 26 puanda kalırken, Rota Koleji ise 41 puana yükseldi.

Karşılaşmayı, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Voleybol Şube Sorumlusu Zekeriya Özovalı izledi.

