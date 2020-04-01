YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli Kızılay’dan vefa örneği

Salihli Kızılay’dan vefa örneği

MANİSA HABERLERİ  | 01.04.2020 15:29 | Son Güncelleme

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Salihli’deki Vefa Destek Sosyal Grubu’na kıyma, kavurma ve erzak kolisi desteğinde bulundu.İhtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Salihli Kızılay, şimdi de ilçede sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Vefa Desteği kapsamında yardım elini uzattı.

Salihli Kızılay’dan vefa örneği

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Salihli’deki Vefa Destek Sosyal Grubu’na kıyma, kavurma ve erzak kolisi desteğinde bulundu.
İhtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Salihli Kızılay, şimdi de ilçede sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Vefa Desteği kapsamında yardım elini uzattı. Salihli Kızılay, korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla Salihli Kaymakamlığı Başkanlığı’nda oluşturulan Salihli Vefa Destek Grubuna erzak kolisi desteğinde bulundu. Kıyma, kavurma ve erzak kolileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne teslim edildi.
Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal, Vefa Destek Grubuna erzak ve gıda yardım kolileri ile destek olduklarını söyledi. Musal, kolilerin Emniyet, Jandarma, Belediye ve Kızılay gönülleri tarafından 112’i arayıp, yardım talebinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldığını sözlerine ekledi. Musal, Kızılay olarak Ramazan Ayı’nda da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ile yardımda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Salihli Kızılay’dan vefa örneği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Manisa Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
13:19
İkindi
16:53
Akşam
19:40
Yatsı
20:59

İlginizi Çekebilir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Alaşehirli sivil toplum örgütlerinden ortak açıklama

Alaşehirli sivil toplum örgütlerinden ortak açıklama

Manisa’da çalıntı içki operasyonu

Manisa’da çalıntı içki operasyonu

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.