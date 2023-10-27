Salihli Mersinli Mahallesi’nde yeni sondaj kuyusu sevinci

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe ve mahallelerindeki içme suyu ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli’ye bağlı Mersinli mahallesinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları tamamlanarak saniyede 8 litre verime sahip suya ulaşıldı. Yeni açılan sondajın terfi ve enerji nakil hattı çalışmaları da tamamlanarak yeni sondaj devreye alındı. Çalışmalarla birlikte saniyede 8 litrelik su veren yeni sondaj, mahallelinin kullanımına sunuldu. MASKİ Salihli İlçe Şefi Tuğrul Kacar ve mahalle muhtarı Ali Yaman da çalışmayı yakından takip etti. Mahalle Muhtarı Ali Yaman, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

