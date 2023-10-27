YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli Mersinli Mahallesi’nde yeni sondaj kuyusu sevinci

Salihli Mersinli Mahallesi’nde yeni sondaj kuyusu sevinci

27.10.2023 10:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Mersinli Mahallesi’nde açılan sondajın terfi ve enerji nakil hattı çalışmalarını tamamlayarak yeni sondajı devreye aldı.

Salihli Mersinli Mahallesi’nde yeni sondaj kuyusu sevinci

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe ve mahallelerindeki içme suyu ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli’ye bağlı Mersinli mahallesinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları tamamlanarak saniyede 8 litre verime sahip suya ulaşıldı. Yeni açılan sondajın terfi ve enerji nakil hattı çalışmaları da tamamlanarak yeni sondaj devreye alındı. Çalışmalarla birlikte saniyede 8 litrelik su veren yeni sondaj, mahallelinin kullanımına sunuldu. MASKİ Salihli İlçe Şefi Tuğrul Kacar ve mahalle muhtarı Ali Yaman da çalışmayı yakından takip etti. Mahalle Muhtarı Ali Yaman, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansör kazası ile ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildiAsansör kazası ile ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi
Yalova’da villa inşaatı kazısında bulunan küp mezarda kazı çalışmaları başladıYalova’da villa inşaatı kazısında bulunan küp mezarda kazı çalışmaları başladı
Kastamonu Üniversitesinden gururlandıran başarıKastamonu Üniversitesinden gururlandıran başarı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 27 Ekim Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
12:59
İkindi
15:57
Akşam
18:25
Yatsı
19:41

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Cuma

Ege eczanesi
Akhisar
Nezih eczanesi
Akhisar
Rasimoğlu eczanesi
Gordes
Uğur eczanesi
Sehzadeler
Girgin eczanesi
Salihli
Bilger eczanesi
Salihli
Hayat eczanesi
Sarigol
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.