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Salihli’de 40 bin hayvana aşı yapılacak

MANİSA HABERLERİ  | 01.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkbahar şap ve çiçek (LSD) aşısı programları ara vermeden devam ediyor.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkbahar şap ve çiçek (LSD) aşısı programları ara vermeden devam ediyor. Aşı programı kapsamında Salihli’de 40 bin büyükbaş hayvanın aşılanacağı belirtildi.
Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletme işletme, mahalle mahalle tek tek ziyaret ederek, şap ve sığırların nodüler ekzantemi LSD hastalığına karşı koruyucu aşılamasını yapıyor.

Aşılama 2 ay devam edecek
Hastalıktan korunmada aşılamanın çok önemli olduğunu belirten Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, ilçe genelinde 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara şap ve çiçek aşının yapılacağını söyledi. Demir, ilçe genelinde 40 bin hayvanın aşılanacağını sözlerine ekledi. Ekiplerin korona virüs tedbirleri kapsamında tüm önlemlerini alarak, aşılama çalışmalarını gerçekleştirdiğini vurgulayan Demir, aşılama çalışmasının ise yaklaşık 2 ay devam edeceğini söyledi. Hayvanları hastalıktan korumanın en etkin yolunun aşılama ve vektörlerle mücadele etmek olduğuna değinen Demir, “Ayrıca Büyükbaş hayvan sevklerinde veteriner sağlık raporu almak ve buzağı desteğinden yararlanmak için şap ve LSD aşısı şartı aranacağından yetiştiricilerimizin mutlaka zorunlu olan programlı aşıları yaptırmaları gerekmektedir” dedi.

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