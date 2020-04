Salihli’de can dostlar unutulmadı

Salihli Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan karantina sürecinde ilçedeki sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, şehrin muhtelif yerleri ile Kurşunlu ve Gümüşçayı Alanı’nda bulunan beslenme noktalarını temizleyip, dezenfekte yaptıktan sonra can dostlar için mama ve su bıraktı.

Korona virüs salgının insan hayatını olduğu gibi sokak hayvanlarının hayatını olumsuz etkilediğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Belediye olarak bugün de can dostlarımızı unutmadık. Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan beslenme noktalarının periyodik temizlik ve dezenfektasyonlarını yaparak mamalarını ve sularını koydu. Ayrıca şu anda hizmete kapalı bulunan Kurşunlu ve Gümüş Çayı Piknik alanlarına da mama ve yiyecekler bırakıldı. Siz evinizde kalın, biz can dostlarımıza da bakıyoruz” dedi.

Başkan Kayda, salgın döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su bırakılacağını sözlerine ekledi.