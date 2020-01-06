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  4. Salihli’de kamyoncu esnafı dertlerini anlattı

Salihli’de kamyoncu esnafı dertlerini anlattı

MANİSA HABERLERİ  | 06.01.2020 23:13 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyoncu garajındaki esnafı ziyaret eden Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, sorunları dinledi.67 Nolu motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Kemal Ekici ve 70 Nolu Mersinli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ünsal ile birlikte kamyoncu esnafını ziyaret eden Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, vergilerden şikayet etti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyoncu garajındaki esnafı ziyaret eden Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, sorunları dinledi.
67 Nolu motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Kemal Ekici ve 70 Nolu Mersinli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ünsal ile birlikte kamyoncu esnafını ziyaret eden Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, vergilerden şikayet etti. Dağıstanlı, “Bizler zarar edemeyiz. Kâr edersek zaten vergisi tahakkuk etmekte. Başımızın üstünde yeri var, kazanmışız ki ödüyoruz. Ama zarar edersek de asgari geçim indiriminden vergi ödemek zorundayız” dedi.
U-ETDS sisteminin faaliyete geçmesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veri tabanına 6 saat içerisinde yükü ve ücreti girmek gerektiğini ve bu uygulamanın ertelendiğini hatırlatan Dağıstanlı, “Bu sistemin ertelenmesi değil, tamamen kaldırılmasını ısrarla talep ediyoruz” diye konuştu. Dağıstanlı, açıklamasını şu şekilde tamamladı:
"Bu konularda tüm yetkilileri empati yaparak bizlere yardımcı olmaya davet ederken, ülkenin kan dolaşımını sağlayan cefakar, vefakar ve evine bir lokma ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katan tüm kamyoncu esnafıma kazasız belasız hayırlı yolculuklar, bereketli helal kazançlar dilerim.”

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