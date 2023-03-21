Salihli’de Kurtuluş 45 FK kuruldu

Manisa’nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki gençlerin sportif ve sosyal anlamda gelişimlerini sağlamak amacıyla Kurtuluş 45 FK kuruldu. Kulübün futbol takımının önümüzdeki günlerde başlayacak olan Manisa 2. Amatör Lig’de şampiyonluk parolasıyla mücadele edeceği belirtildi.

Bu sezon mücadele edecekleri 2. Amatör Lig’de kalıcı olmayacaklarını belirten kulübün kurucu başkanı Feridun Özkul, “Hedefimiz bir üst liglerde Salihli’yi en iyi şekilde temsil etmektir” dedi.

Oğuz Ayçiçek, Enes Baykal, Osman Göl, Evren Tire ve İlyas Çınar’ın yönetim kurulu üyeleri olarak yer alacağı kulübün renklerinin ise lacivert-beyaz olduğu kaydedildi.

