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Salihlili şehidin mezarı jandarma tarafından yenilendi

MANİSA HABERLERİ  | 07.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, 26 yıl önce Erzurum’da şehit olan Jandarma Komando Er Tarık Daşar’ın mezarını yeniledi.Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında 1994’te şehit düşen Jandarma Komando Er Tarık Daşar’ın Salihli’nin Çapaklı Mahalle Mezarlığındaki kabri ve çevre düzenlemesi Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yenilenirken, bayrak direği ve Türk Bayrağı da yenisi ile değiştirildi.Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları sonrasında yenilenen mezarı gören anne Asiye ve baba Kemal Daşar ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.Öte yandan Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’ya yönelik 10 Temmuz’dan bu yana yürütülen operasyona, 1994 yılında aynı bölgede şehit düşen şehit Tarık Daşar ismi verilmişti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, 26 yıl önce Erzurum’da şehit olan Jandarma Komando Er Tarık Daşar’ın mezarını yeniledi.
Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında 1994’te şehit düşen Jandarma Komando Er Tarık Daşar’ın Salihli’nin Çapaklı Mahalle Mezarlığındaki kabri ve çevre düzenlemesi Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yenilenirken, bayrak direği ve Türk Bayrağı da yenisi ile değiştirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları sonrasında yenilenen mezarı gören anne Asiye ve baba Kemal Daşar ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’ya yönelik 10 Temmuz’dan bu yana yürütülen operasyona, 1994 yılında aynı bölgede şehit düşen şehit Tarık Daşar ismi verilmişti. Operasyonun başlamasının ardından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’den oluşan heyet şehit ailesini evinde ziyaret etmişti.

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