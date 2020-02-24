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  4. Salihli’nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi

Salihli’nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi

MANİSA HABERLERİ  | 24.02.2020 10:24 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, sezonun son maçında Edirnespor’u set vermeden 3-0 yendi. Yeşil-beyazlı ekip, ligi 37 puanla 4. sırada tamamladı.
Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli’nin Sultanları, ligin son maçında evinde Edirnespor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada setleri 25-19, 25-16 ve 25-18 kazanan Salihli’nin Sultanları sezonun son maçından galibiyetle ayrıldı.
Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 37 puan toplayan Yeşil-beyazlı ekip, ligi 4. sırada bitirdi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç oyunculardan oluşan kadrosuyla Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde ilçeyi başarıyla temsil eden Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ile teknik heyeti kutladı.

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