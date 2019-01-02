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Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 02.01.2019 14:54 | Son Güncelleme

Zonguldak'taki Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kafeden çıkan kadın iş yerinin önünde sokak köpeğinin yattığını gördü. Soğuktan üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğini ısıtmak için elindeki imkanları kullanmaya karar veren genç kadın, üşüyen köpeğin ısınması için boynundaki şalı çıkararak üzerine örttü.

Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, kadının bir süre yanında beklediği köpeğin üzerine örttükten sonra yoluna devam ettiği görüldü. İşte bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak sıcacık görüntüler...

Köpek üşümesin diye kendi şalını verdi

Zonguldak'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalı örttü.
Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde bir kafeden çıkan kadın, iş yerinin önünde sokak köpeğinin yattığını gördü.
Soğukta üşüyen köpeğin yanında bir süre duran kadın, boynundaki şalı çıkararak köpeğin üzerine örttü.
O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının şalı köpeğin üzerine örttükten sonra kafe önünden ayrıldığı görüldü. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
köpek Zonguldak

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