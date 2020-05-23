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Salman : "Kucaklaşamasak da gönüllerimiz birdir”

BURSA HABERLERİ  | 23.05.2020 13:19 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin ve Bursa halkının ramazan bayramını kutladı.

Salman : "Kucaklaşamasak da gönüllerimiz birdir”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin ve Bursa halkının ramazan bayramını kutladı. Bu yıl ki ramazan bayramının, korona virüs salgını sebebiyle evlerde yaşanacağını belirten Başkan Salman, “Gönlümüzce kucaklaşamasak da, bayram coşkusunu gönüllerimizde yaşayacağız” dedi.
Bayramların, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren, gönüller arasında manevi dostluk ve kardeşlik köprüleri oluşturan mukaddes günler olduğunu belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, bu yıl korona virüs salgını sebebiyle evlerde kutlanılacak olan mübarek ramazan bayramının, gönüllerde birlik ve beraberliğe vesile olacağını söyledi. Ramazan bayramının toplum sağlığını korumak için alınan tedbirler sebebiyle ilk defa ziyaretler yapılmadan evlerde idrak edileceğini kaydeden Ayhan Salman, bu durumun herkesin içini burktuğunu belirtti. Bu tedbirin hastalığın yayılma hızını yavaşlatmak ve insanların sağlığını korumak için alınmak zorunda olduğuna vurgu yapan Salman, “Önümüzdeki diğer tüm milli ve dini bayramları büyük bir coşku ve şenlik içerisinde kutlamak için alınan bu karara hepimiz riayet etmeliyiz. Bizi bu günlere ulaştıran Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bayramlarımız, geleneklerimiz ve göreneklerimizi yaşatmamıza vesile olan, içinde barındırdığı kardeşlik ve dostluk bağlarıyla bizleri asırlardır birbirimize bağlayan birleştirici bir güç olmuştur. Her yıl büyük bir coşku ve sevinç içerisinde yaşadığımız ramazan bayramı bu sene evlerimizde bayram ziyaretleri yapmadan kutlamak zorunda kalacağız. Bu alışık olmadığımız olağanüstü durumdan dolayı üzüntülüyüz. Toplum sağlığını korumak için alınan bu karara hassasiyetle uymak ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

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