Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, 15-16 Ekim'de düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, 15-16 Ekim'de 65 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılacağı Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye'deki en geniş katılımlı patika koşusu olarak 2014 yılından bu yana düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, bu yıl 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek. Kapadokya'nın yüksek plato ve vadilerinden oluşan uzun mesafeli patika koşusuna 65 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak ve katılımcıların yüzde 55'i yabancı koşuculardan oluşacak.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen ve Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ile Kültür Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destek verecek. Sosyal sorumluluk ortaklığını Adım Adım'ın üstleneceği etkinlikte, Canon, Corendon, Diana Travel, Garmin, Züber, PT Academy, Salcano, View Sonic, Dinler Grup ve Elai Cappadocia markaları da sponsorluk desteği sunacak.

- Üç parkurlu patika koşusu

Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de üç farklı parkuru geçecek katılımcılar, yepyeni takım oyunlarıyla da mücadele sergileyecek.

Organizasyonun ana yarışını 119 kilometrelik parkur oluştururken, katılımcılar, peribacaları ve yüksek tepeleriyle Kapadokya'nın kalbi sayılan 63 kilometrelik etap ile Göreme Milli Parkı'nın bulunduğu 38 kilometrelik etabı da katedecek. 119 kilometrelik ana parkurda 2 kişilik takım, 63 kilometrelik parkurda minimum 2'si kadın 6 kişilik takım ve 38 kilometrelik parkurda ise minimum 1'i kadın 3 kişilik takım yarışacak.​​​​​​​

