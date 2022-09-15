YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, 15-16 Ekim'de düzenlenecek

Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, 15-16 Ekim'de düzenlenecek

15.09.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'daki etkinliğe 65 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, 15-16 Ekim'de 65 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılacağı Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye'deki en geniş katılımlı patika koşusu olarak 2014 yılından bu yana düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, bu yıl 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek. Kapadokya'nın yüksek plato ve vadilerinden oluşan uzun mesafeli patika koşusuna 65 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak ve katılımcıların yüzde 55'i yabancı koşuculardan oluşacak.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen ve Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ile Kültür Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destek verecek. Sosyal sorumluluk ortaklığını Adım Adım'ın üstleneceği etkinlikte, Canon, Corendon, Diana Travel, Garmin, Züber, PT Academy, Salcano, View Sonic, Dinler Grup ve Elai Cappadocia markaları da sponsorluk desteği sunacak.

- Üç parkurlu patika koşusu

Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de üç farklı parkuru geçecek katılımcılar, yepyeni takım oyunlarıyla da mücadele sergileyecek.

Organizasyonun ana yarışını 119 kilometrelik parkur oluştururken, katılımcılar, peribacaları ve yüksek tepeleriyle Kapadokya'nın kalbi sayılan 63 kilometrelik etap ile Göreme Milli Parkı'nın bulunduğu 38 kilometrelik etabı da katedecek. 119 kilometrelik ana parkurda 2 kişilik takım, 63 kilometrelik parkurda minimum 2'si kadın 6 kişilik takım ve 38 kilometrelik parkurda ise minimum 1'i kadın 3 kişilik takım yarışacak.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepkiÖz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:43
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.