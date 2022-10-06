Salt'ın yeni projesi "Türkiye Performans Araştırması 1984-1999" yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Salt'ın Beyoğlu ve Galata yapılarında ziyarete açılan "Sahnede 90'lar" sergisi paralelinde hazırladığı yeni web projesi "Türkiye Performans Araştırması 1984-1999" yayınlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Salt'ın Türkiye sanat tarihine ilişkin araştırmaları kapsamında yürütülen proje, Zorlu Holding ve Zorlu PSM'nin birlikte hayata geçirdiği teknoloji ve yaratıcılık platformu Digilogue desteğiyle "performansarsivi.org" adresinde erişime açıldı.

Uzun soluklu bir araştırma sürecinin ilk adımı olan web projesi, 1984'ten 1999'a Türkiye’de gerçekleştirilmiş performanslara odaklanırken performans temelli üretimleri öne çıkaran etkinlikler ile bireysel çalışmaların yer aldığı sergi ile bu süreçte derlenen belgeler ilk kez bir arada sunuluyor.

Devam eden proje, çeşitli kaynaklardan derlenen arşivlerin yanı sıra performanslara katılan ve katkıda bulunan kişilerle yapılan görüşmeler ışığında, söz konusu dönemde düzenlenen performansların kapsamlı bir envanterini oluşturmayı ve Türkiye’de performans üzerine yürütülen araştırmalar için kalıcı bir referans kaynağı olmayı amaçlıyor.

