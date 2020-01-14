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  4. Salzburg Başkanı Siegmund Gruber açıkladı: Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı istiyor

Salzburg Başkanı Siegmund Gruber açıkladı: Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un başkanı Siegmund Gruber, Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki golcü Mergim Berisha'yı istediğini açıkladı. Gruber, "Haaland ve Minamino takımdan ayrıldı. Daha da ayrılacak isimler var. Mergim Berisha için de Fenerbahçe ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Salzburg Başkanı Siegmund Gruber açıkladı: Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı istiyor

TFF'nin belirlediği limitleri aşmasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vedat Muriqi'i yedeklemek isteyen Sarı-Lacivertliler aradığı ismi Avusturya'da buldu. Sarı-Kanarya'nın Salzburg'ta top koşturan Kosova asıllı golcü Mergim Berisha'yla ilgilendiği bildirildi. 21 yaşındaki golcü oyuncu için Bundesliga ekibiyle temas kuruldu.

AVUSTURYA BUNDESLİGA'DA 17 MAÇTA 7 GOL

Avusturya basınından Nachrichten'e açıklamalarda bulunan Red Bull Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, "Erling Braut Haaland ve Takumi Minamino takımdan ayrıldı. Daha da ayrılacak isimler var. Mergim Berisha için de Fenerbahçe ile görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

17 MAÇTA 7 GOL ATIP, 5 ASİST YAPTI

Salzbug alt yapısında yetişen Berisha, Liefering, LASK, Magdeburg ve Altach gibi takımlarda forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, Altcah formasıyla 17 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Mergim Berisha Fenerbahçe salzburg Siegmund Gruber

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