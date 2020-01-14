Salzburg Başkanı Siegmund Gruber açıkladı: Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı istiyor

TFF'nin belirlediği limitleri aşmasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Vedat Muriqi'i yedeklemek isteyen Sarı-Lacivertliler aradığı ismi Avusturya'da buldu. Sarı-Kanarya'nın Salzburg'ta top koşturan Kosova asıllı golcü Mergim Berisha'yla ilgilendiği bildirildi. 21 yaşındaki golcü oyuncu için Bundesliga ekibiyle temas kuruldu.
Avusturya basınından Nachrichten'e açıklamalarda bulunan Red Bull Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, "Erling Braut Haaland ve Takumi Minamino takımdan ayrıldı. Daha da ayrılacak isimler var. Mergim Berisha için de Fenerbahçe ile görüşüyoruz" ifadesini kullandı.
Salzbug alt yapısında yetişen Berisha, Liefering, LASK, Magdeburg ve Altach gibi takımlarda forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, Altcah formasıyla 17 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
(Akşam)
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