SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Salzburg, Wolfsburg'a şans tanımadı!

Salzburg, Wolfsburg'a şans tanımadı!

20.10.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında Salzburg, konuk ettiği Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.

Salzburg, Wolfsburg'a şans tanımadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta karşılaşmasında Salzburg, Wolfsburg'u ağırladı.

Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, Salzburg'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Adeyemi ve 65. ile 77. dakikalarda Okafor attı. Wolfsburg'un tek sayısını ise Nmecha kaydetti.

Bu sonucun ardından Salzburg, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. İlk 2 maçından beraberlikle ayrılan Wolfsburg ise 2 puanda kaldı.

Wolfsburg ile Salzburg, 4. hafta maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
PARTNERAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozlarıAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozları
Juventus sahasında son şampiyon Chelsea'yi duman ettiJuventus sahasında son şampiyon Chelsea'yi duman etti
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme

Ferdi'den tepki çeken Milli Takım açıklaması

Ferdi'den tepki çeken Milli Takım açıklaması

Galatasaray'dan Melo'ya sürpriz teklif

Galatasaray'dan Melo'ya sürpriz teklif

Fatih Terim: İyi bir takımla oynayacağız

Fatih Terim: İyi bir takımla oynayacağız

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.