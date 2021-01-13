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Saman balyaları alev alev yandı

13.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Saman balyaları alev alev yandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan saman balyaları, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi Sultan Sazlığı Mezrasında meydana gelen olayda, Ali Söbe’ye ait saman balyaları, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan saman balyaları, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi Sultan Sazlığı Mezrasında meydana gelen olayda, Ali Söbe’ye ait saman balyaları, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürerek, kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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