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Samandağ’da boruya sıkışan kedi kurtarıldı

İHA İHA
29.04.2024 10:25
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Samandağ’da boruya sıkışan kedi kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi’nde bir kedi boruya sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerini bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Samandağ’da boruya sıkışan kedi kurtarıldı

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