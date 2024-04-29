Samandağ’da boruya sıkışan kedi kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi’nde bir kedi boruya sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerini bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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