Samandıra’da ezber bozan düzen! İngilizler Devin Özek'i öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'nin Sportif direktörü Devin Özek, İngiltere'de The Athletic'e konuk oldu. İngilizler, Fenerbahçe'ye gelmesi ile birlikte dünya yıldızlarını düşük maaşlara ikna eden, tesislerdeki duvar renginden personel maaşlarına kadar her detayı değiştiren Özek'e özgüler yağdırdı...

Burak Kavuncu

Dünyanın en prestijli spor mecralarından The Athletic, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Devin Özek hakkında ses getiren bir dosya haber yayımladı. Haberde, sarı-lacivertli kulübün son dönemdeki dönüşümünün mimarı olarak gösterilen Özek’in, transfer stratejisinden tesislerdeki radikal değişikliklere kadar imza attığı başarılar mercek altına alındı.

TRANSFERDE İKNA SANATI: YILDIZLAR "FEDA" DEDİ

The Athletic'in haberine göre sınırlı bir bütçeye rağmen Ederson, Marco Asensio, Milan Skriniar ve Jhon Duran gibi dünya yıldızlarını Kadıköy’e getirmeyi başaran Özek’in en büyük silahı, yüksek ikna kabiliyeti ve ısrarcı tutumu oldu.

Haberin detaylarında ise bu transferlerin en dikkat çekici yanı, oyuncuların Devin Özek’in sunduğu projeye inanarak daha düşük maaş tekliflerini kabul etmesi oldu.

Özek’in transfer süreçlerindeki profesyonel ama tutkulu yaklaşımı, Avrupa devlerinin peşinde olduğu isimleri ikna etmede belirleyici rol oynadı.

SAMANDIRA’DA İLGİNÇ YÖNTEM! OYUNCUDAN KESİNTİ, PERSONELE ZAM

Devin Özek’in kulüp içindeki atmosferi iyileştirmek için attığı en radikal adım ise "liyakat odaklı" yönetim anlayışı oldu. Kulüp çalışanlarının motivasyonunu zirveye taşımayı hedefleyen Özek, alışılagelmişin dışında bir hamle yaptı:

Oyuncu primlerinden yapılan kesintilerle oluşturulan kaynak, kulüp personelinin maaşlarına ve prim bütçesine aktarıldı.

Bu hamleyle tesis içindeki hiyerarşiyi daha adil bir zemine oturtan Özek, geniş çalışan grubunu harekete geçirerek kulüp içi sinerjiyi gözle görülür şekilde artırdı.

DUVARLARIN RENGİ BİLE DEĞİŞTİ: POZİTİF ENERJİ OPERASYONU

The Athletic, tesislerdeki fiziksel değişimin de psikolojik bir etkisi olduğunu vurguladı. Özek, Samandıra’nın duvarlarını daha parlak ve canlı renklere boyatarak ortamın enerjisini yükseltmeyi amaçladı. Bu küçük gibi görünen dokunuşun, futbolcuların ve personelin günlük motivasyonu üzerinde olumlu sonuçlar verdiği kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!

Fenerin durumu ortada bu haber Devin özek pazarlama haberi olmuş ama mal meydanda başarısız bir sezon Karagümrüğü bile yenemeyen Fener karşımızda Devin özek başarısı bu olsa gerek
Ne başarısı ya. Takımda golcü yok. Lokman ı alamadı.
Özgüler yağdırmak nedir Allah aşkına , bu nasıl habercilik.Şaka mısınız siz.
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

