Samandıra'da Fenerbahçeli taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterdi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 3-0 yenildi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Toplanan kalabalık, takım otobüsünün tesisleri girişi sırasında yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundu. "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği protestolarda, taraftarlar sık sık eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.

SAMANDIRA'DA TARAFTARDAN YÖNETİME VE FUTBOLCULARA TEPKİ

Özellikle takım otobüsünün tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon en üst seviyeye çıkarken, taraftarlar otobüsü yuhalayarak protesto etti. Tesis önündeki gergin bekleyiş sürerken, caddeden geçen Galatasaraylı bir sürücüye ait araç da kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Araya giren emniyet güçleri, araç ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğin büyümesini önledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır